новости
новости
Регистрация
Тулячка пустила в квартиру таксиста и лишилась сумки

Тулячка пустила в квартиру таксиста и лишилась сумки

Полиция возбудила уголовное дело.

В Туле женщина обратилась в полицию с заявлением. В ночь на субботу тулячка воспользовалась услугами такси. По предварительным данным, подъехав к дому, она сообщила водителю, что продолжит поездку, и попросила подняться с ней в квартиру, чтобы взять деньги и собраться.

Предположительно, в собственном жилище пассажирка ненадолго оставила водителя одного. Вернувшись, женщина обнаружила, что таксист забрал ее сумку с деньгами и скрылся. В результате женщина лишилась 10 тысяч рублей и мобильного телефона. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей.

– В кратчайшие сроки сотрудники УМВД России по г. Туле организовали мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. В результате проделанной работы 27-летний водитель такси, зарегистрированный в Киреевском районе, был обнаружен, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Похищенное изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:03 +7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кражатаксистуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в заброшенном здании обнаружили труп девушки
В Туле в заброшенном здании обнаружили труп девушки
В Кондуках дружная толпа вытянула повисшую на горе машину: видео
В Кондуках дружная толпа вытянула повисшую на горе машину: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.