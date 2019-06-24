Тулячка пустила в квартиру таксиста и лишилась сумки

В Туле женщина обратилась в полицию с заявлением. В ночь на субботу тулячка воспользовалась услугами такси. По предварительным данным, подъехав к дому, она сообщила водителю, что продолжит поездку, и попросила подняться с ней в квартиру, чтобы взять деньги и собраться.

Предположительно, в собственном жилище пассажирка ненадолго оставила водителя одного. Вернувшись, женщина обнаружила, что таксист забрал ее сумку с деньгами и скрылся. В результате женщина лишилась 10 тысяч рублей и мобильного телефона. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей.

– В кратчайшие сроки сотрудники УМВД России по г. Туле организовали мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого. В результате проделанной работы 27-летний водитель такси, зарегистрированный в Киреевском районе, был обнаружен, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Похищенное изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.