В Тульской области пропала 27-летняя девушка

Тульские поисковики ищут 27-летнюю Екатерину Каськову, которую в последний раз видели 20 июня в квартале 5-я пятилетка в Узловой. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волосы тёмные, ниже плеч, глаза карие. Была одета в чёрное короткое платье в белую крапинку и белые балетки. С собой серый треугольный рюкзак.