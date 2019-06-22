В Тульской области пропала 27-летняя девушка
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках.
Тульские поисковики ищут 27-летнюю Екатерину Каськову, которую в последний раз видели 20 июня в квартале 5-я пятилетка в Узловой. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волосы тёмные, ниже плеч, глаза карие. Была одета в чёрное короткое платье в белую крапинку и белые балетки. С собой серый треугольный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)746-48-73 или 112.
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