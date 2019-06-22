В воскресенье в центре Тулы частично ограничат движение транспорта

В воскресенье, 23 июня, на домашнем стадионе оружейники примут футболистов из Владивостока. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время матча будут введены ограничения.

С 8.00 до 22.00 по улице Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Напомним, матч с «Лучом» пройдёт без участия зрителей в связи с просмотром новых футболистов.