В воскресенье в центре Тулы частично ограничат движение транспорта
Это связано с проведением контрольного матча «Арсенал» – «Луч» (Владивосток).
В воскресенье, 23 июня, на домашнем стадионе оружейники примут футболистов из Владивостока. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время матча будут введены ограничения.
С 8.00 до 22.00 по улице Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.
Напомним, матч с «Лучом» пройдёт без участия зрителей в связи с просмотром новых футболистов.
Другие статьи по темам
Событие
Место