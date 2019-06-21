новости
новости
Регистрация
На въезде в Тульскую область столкнулись грузовик с кирпичами и легковушка
Фото ГУ МЧС России по Орловской области и из соцсетей

На въезде в Тульскую область столкнулись грузовик с кирпичами и легковушка

ДТП произошло на трассе «М-2», на границе с Орловской областью.

Очевидцы сообщают о серьезном ДТП, которое произошло на выезде в Тульскую область со стороны Орла. Примерно в районе 305-го километра столкнулись легковой автомобиль и грузовик КамАЗ, который вез кирпичи.
 
 
В результате автоаварии легковушка получила серьезные повреждения и оказалась на противоположной обочине. У КамАЗа на проезжую часть опрокинулся прицеп.
 

По данным МЧС, в результате ДТП пострадали несколько человек.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддпроисшествия
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Лето в радость: как помочь домашним питомцам пережить жару?
Лето в радость: как помочь домашним питомцам пережить жару?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.