На въезде в Тульскую область столкнулись грузовик с кирпичами и легковушка

Фото ГУ МЧС России по Орловской области и из соцсетей

ДТП произошло на трассе «М-2», на границе с Орловской областью.

Очевидцы сообщают о серьезном ДТП, которое произошло на выезде в Тульскую область со стороны Орла. Примерно в районе 305-го километра столкнулись легковой автомобиль и грузовик КамАЗ, который вез кирпичи.

В результате автоаварии легковушка получила серьезные повреждения и оказалась на противоположной обочине. У КамАЗа на проезжую часть опрокинулся прицеп.

По данным МЧС, в результате ДТП пострадали несколько человек.