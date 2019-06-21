Антону Никонову требуется реабилитация в санатории

В редакцию обратилась мама Антона, Оксана Никонова:

- Хотим поведать вам нашу непростую историю… Мы с мужем очень долго мечтали о ребенке, но своих детей Бог нам не дал. И, твердо решив стать счастливыми и сделать счастливым кого-то еще, мы усыновили ребенка. Для нас это был очень ответственный, осознанный, серьезный шаг — и мы его сделали. Собрали все нужные документы и встали на очередь. И вот в ноябре 2014 года стали самой счастливой семьей! В нашем доме появился прекрасный мальчуган, Антоша.

- Нашему счастью не было предела. Когда мы увидели его впервые, то сразу в один голос сказали: «Наш!» Эмоции так переполняли, что при оформлении документов мы даже не обратили внимания, что у Антона были проблемы со здоровьем. На данное время его диагноз — ДЦП смешанной формы средней тяжести и двухсторонняя тугоухость 4-й степени (кохлеарный имплантат на правое ухо).

- Все это ни в коем случае нас не оттолкнуло, а наоборот сплотило — сын стал для нас еще любимее и роднее. Мы постоянно работаем над собой, занимаемся с ребенком, боремся с болезнью, стараясь не упускать ни времени, ни возможностей. За это время Антон научился ползать (как лягушка), у него появилась речь (звуковая). Самостоятельно пока не ходит, но мы не теряем надежду.

Семья Никоновых собирает средства на реабилитацию в ФГБУ Евпаторийский военный детской клинической санаторий имени Е. П. Глинки , здесь как раз занимаются с малышами с ДЦП. Заявленная сумма сбора: 98 180 руб. Но на сегодняшний день Никоновы собрали чуть больше половины суммы, осталось набрать совсем немного.

- Обращаюсь ко всем неровнодушным людям, прошу вас, пожалуйста, помогите, — говорит Оксана Никонова. — Мы благодарны любой сумме, каждый рубль для нас очень важен.

№ карты Сбербанк России: 4274320020845452, оформлена на Никонову О. В. .. (мама)

Qivi — кошелёк. +79156839966 ;

ЯНДЕКС КОШЕЛЁК :. 410018935535851.

Документы, подтверждающие необходимость реабилитации для Антона Никонова, есть в редакции.