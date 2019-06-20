Где в Туле отключат электричество 21 июня
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Тимирязева, 70,
- ул. М. Тореза, 11-а,
- пр-д Тимирязева, 13-а, 15, 11-а,
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 2, 6, 8, 10, 12, 19,
- ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 6, 8, 8-а, 10, 10-а,
- ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8,
- ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. Калинина, 1-а, 13/1, 13/2, 3-9 (нечётн.), 9-а,
- пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Полевая, 1-12,
- ул. Максимовского, 8, 10, 25,
- ул. Кирова, 171-а,
- пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Вересаева, 118-128 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Вятская, 4,
- ул. Ярославского, 2-24 (чётн.), 2-а, 19-39 (нечётн.),
- ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),
- ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-а, 14-б,
- ул. Казанская, 2,
- ул. Самарская,
- ул. Невская,
- ул. Михалковская,
- ул. Окская,
- ул. Тверская,
- ул. Волжская, 2,
- пр-д Новорабочий, 40-50, 13-26,
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.), 28-а,
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.),
- 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
- ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82, 88, 90 (чётн.),
- ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83, 115,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Водоохранная, 37-44, 45-53,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 122-130 (чётн.), 144,
- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а, 76-86 (чётн.),
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- Скуратово: Скуратовский мкр-н, 7,
- п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20,
- пр-д Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- пр-д Парковый, 1-15,
- пр-д Красноглазевский, 4, 6, 8.
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