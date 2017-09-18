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В Богородицке несовершеннолетний жестоко избил беременную. Она потеряла ребенка

В Богородицке несовершеннолетний жестоко избил беременную. Она потеряла ребенка

Расследование в отношении 16-летнего богородчанина завершено.

Следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, вечером 26 мая 2017 года в Богородицком районе находившийся в состоянии алкогольного опьянения подросток кинул в голову проходившей мимо него ранее ему незнакомой 28-летней беременной женщине обломок кирпича, а когда женщина от удара упала, нанес ей множество ударов ногой по животу и различным частям тела.

В результате действий злоумышленника у женщины, находившейся на восьмом месяце беременности, наступила смерть плода.  

В ходе следствия несовершеннолетний полностью признал себя виновным.  

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

сегодня, в 09:56 0
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