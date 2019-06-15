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На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжается ремонт

На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжается ремонт

На водозаборе ведется замена магистрального трубопровода диаметром 900 мм.

Сегодня, 15 июня, объект проинспектировал заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

На данный момент уложено 600 погонных метров трубопровода. В понедельник рабочие приступят к укладке еще 150 метров трубы. Также основной трубопровод заведен в машинный зал.

 

Кроме того, Роман Мурзин проверил ход ремонтных работ на системе водоснабжения в п. Шатск.

На данный момент подрядчик закончил укладку более трех километров нового трубопровода. Завершено бурение скважины. Вода обнаружена на глубине 40 метров. Сейчас ведутся работы по промывке скважины. Начаты мероприятия по устройству колодцев на сети водоснабжения.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:10 +3
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