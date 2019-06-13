В Туле улица Болдина полностью перекрыта упавшим 20-метровым тополем

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, в Туле на улице Болдина в районе дома №149 дерево рухнуло поперек проезжей части. Старый тополь оказался в длину около 20 м. При падении ствол дерева повредил провода линии городского освещения и оборвал контактную сеть трамвая.

При падении дерева один из оборванных проводов упал на ехавший по улице автомобиль BMW, однако провод был не под током, поэтому обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости на место прибыли аварийные бригады «Тулагорсвета».

Из-за того, что проезжая часть перекрыта, большинство водителей решают не терять время на объезд по другим улицам, а просто выезжают на пешеходные дорожки.