новости
новости
Регистрация
В Туле улица Болдина полностью перекрыта упавшим 20-метровым тополем
Фото Сергея Старикова.

В Туле улица Болдина полностью перекрыта упавшим 20-метровым тополем

Водители массово нарушают ПДД, объезжая перекрытый участок дороги по тротуару.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, в Туле на улице Болдина в районе дома №149 дерево рухнуло поперек проезжей части. Старый тополь оказался в длину около 20 м. При падении ствол дерева повредил провода линии городского освещения и оборвал контактную сеть трамвая.

При падении дерева один из оборванных проводов упал на ехавший по улице автомобиль BMW, однако провод был не под током, поэтому обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости на место прибыли аварийные бригады «Тулагорсвета».

Из-за того, что проезжая часть перекрыта, большинство водителей решают не терять время на объезд по другим улицам, а просто выезжают на пешеходные дорожки.

Галерея
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 1
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 2
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 3
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 4
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 5
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 6
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 7
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 8
Упавшее дерево перекрыло ул. Болдина, Фото: 9
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:55 +4
Другие статьи по темам
Событие
упал топольдеревоперекрыта улицаБолдинаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Мой батя попал под замес»: туляки обсуждают правду и мифы сериала «Чернобыль»
«Мой батя попал под замес»: туляки обсуждают правду и мифы сериала «Чернобыль»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.