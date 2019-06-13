«Мой батя попал под замес»: туляки обсуждают правду и мифы сериала «Чернобыль»

Интервью шахтера-ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС вызвало большой резонанс. За два дня его прочитали более 20 тысяч человек, более полутора сотен комментариев под ним оставили пользователи. Мы собрали самые эмоциональные и информативные.

Блин, как книгу прочитал! Вчера досмотрел последнюю серию. Очень достойно! Спасибо за материал и интервью, очень интересно!!!

Согласна! Как книгу прочитала, глазами очевидцев. Спасибо им и всем ликвидаторам! А сериал как по мне — отличный. Стоит его посмотреть.

Знаю и Камаева, и его детей, и сына героя статьи, и еще кучу ребят/девчат, у кого отцы ликвидаторы. Теперь точно сегодня начну смотреть.

…1986 год. Мне 6 лет… Ничего не понимаю в разговорах взрослых, но чётко усвоила, что дожди теперь радиоактивные и из цветков клевера больше нельзя пробовать сладкий сок…

…Половина моей родни – из Украины. Мамин брат дядя Коля, военный, ликвидатор ЧАЭС, тогда это было, наверное, «престижно». Летом 1986 года мы в Киеве, счастливые, радостные от встречи со всеми близкими… На перроне откуда-то взялся военный духовой оркестр, играет «Прощание Славянки» – это дядя Коля постарался, чтобы маме приятное сделать… А мне на всю жизнь запомнить его глаза и руки, обнимающие меня… Через несколько лет он умер от мучительной болезни, сказали, от «лучевой»…

…Брат родился в 1987 году, в мае… До сих пор «Прощание Славянки» у меня ассоциируется только с Чернобылем…

Вчера досмотрели с супругой последнюю серию и очень долго еще пребывали в шоковом состоянии. Отличный сериал, тяжелый, конечно, но посмотреть должен каждый. Огромное человеческое спасибо всем тем Героям, которые не жалея себя ликвидировали мировую угрозу! Горжусь!

Это сериал, а не документалка, да, есть некоторые расхождения, возможно, для придания драматизма, но это не делает сериал отсебятиной, главное там показали — это ужас и личные драмы людей, которые там были, и показали, я скажу, очень даже.

Первые три серии неплохо, почти без ляпов, только с художественными преувеличениями. Последние две — почти всё переврано.

Достойная статья о достойных людях. Герои. Спасибо.

Отличный сериал, жалко, сейчас россиян в зону отчуждения не пускают, после просмотра захотелось на экскурсию туда сгонять.

У Светланы Алексиевич есть «Чернобыльская молитва. Хроника будущего». Помню, что была в шоке от прочитанного. Когда смотрела сериал, вспоминала некоторые эпизоды из «Молитвы».

Эти люди сделали для всего мира очень многое, но почему-то Дня героя Чернобыля до сих пор нет. Только годовщина.

Герои. Спасибо вам!!! Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам и вашим родным и близким.

Впервые увидел западный фильм, так точно в деталях показавший советскую обстановку без привычной клюквы! Даже актеры на прототипов похожи. Очень качественные съемки. Но без штампов не обошлось — как раз тульские шахтеры под прицелом автоматчиков хлопают по плечу министра, пьют водку и голыми лезут в забой. Была еще пара моментов, от которых морщился нос. Ну хоть медведей с балалайками не показали. А смотреть безусловно стоит.



Сюжетная линия с женой пожарного сразу вспомнилась из Чернобыльской молитвы. Очень сильная вещь, в фильме так не передали. Когда читал, чуть не плакал…



Сама Припять запомнилась навсегда. Были там в 2008 году, морально тяжело было ходить по мёртвому городу. Понятно сразу стало, что значит было не справиться с такой дьявольской силой. Даже сейчас иногда город снится…

Да… Много из Тулы ликвидаторов было… Уже в 88-м (в армию ехал) на сборном пункте на Московском было огромное количество «партизан» в Чернобыль, что не протолкнуться… и встретил соседа по подъезду этажом ниже… здоровенный мужик… в 94-м от рака умер…

Мне кажется, их остались в живых единицы…

Батя мой попал в этот замес, через военкомат, дурак. А мог забить и не пойти. Но до сих пор жив. Спасала, наверное, водка, которую он пил много и часто. Шахтеры — да, как правило, добровольно ехали, — при их зарплате это было выгодно. Призванных «партизан» просто тупо за копейки как мясо использовали — ну это как всегда в нашей стране.

Батин тельник и ВСО я донашивал еще долго, несмотря на радиацию,

хих, по иронии судьбы я попал изначально на службу в МинАтом))).

Получает твой отец чего от государства? Про шахтеров знаю точно, что хорошие пенсии, ежегодные санатории и регрессные (очень хорошие суммы). Раньше, по крайней мере, так было.

А кто через военкоматы, насколько я в курсе (отец знакомого), там пенсии просто смех, вроде не больше как по старости.

Копейки ((

В сравнении с шахтёрскими вообще смех и слёзы.

В живых вообще мало кто ещё дышит тем более.

Довелось по работе несколько раз видеться с Владимиром Николаевичем [Наумовым]. Хороший и честный человек. Ну, а те, кто поехал туда в 86-м, вне всякого сомнения, герои. Это вам не селфи в туалете делать!

Сериал на 5+

Один косяк заметил — в больничке, где лежал муж Игнатенко, окна и подоконник пластиковые.

И я заметил — когда общим планом девятиэтажки в Припяти показывали — тоже пластиковые окна видны были.

У наших также в сериале косяки были — там 2019 показали, хотя их начали выпускать с 1987 года…

Конечно, Вы, Владимир Николаевич [Наумов], как и Ваши товарищи, Герои! Спасибо за опасный и крайне необходимый труд.

Настоящие герои. Настоящие мужики. Наш родственник был среди первых ликвидаторов, его уже давно нет. Сериал обязательно посмотрю.

Людмила Игнатенко смогла попасть к мужу в больницу благодаря знакомой медсестре. Она сама в интервью рассказывала.

Согласен, читал ее воспоминания. Сомневаюсь, что шахтер мог это знать на 100%. Как и что было в больнице в Москве.

В тот день, когда был взрыв, мы были в гостях у бабушки в Плавске. Никогда не забуду, мне в тот день она подарила золотые серьги и сразу же прокололи уши. Когда шли домой, около старого кладбища, что почти в центре города, мы видели осадки в виде комков снега, даже мама на вкус их пробовала. Через пару дней по городу ходили люди и раздавали какие-то таблетки. Помню, что с йодом. Мне тогда было 12 лет.

Когда возвращались в Москву на поезде, не доезжая Москвы поезд стоял, пока его не помыли с пеной и щетками, мы ждали несколько часов в поезде. Москва же боялась, что поезд, следующий из зоны радиации, что-то привезет оттуда. Да и говорили тогда взрослые, что радиоактивное облако разбили над Плавском, чтобы до столицы не дошло.

В 21 год я вышла замуж за ликвидатора ЧАЭС, мы потеряли дочь (врожденное), меня спасли. С мужем развелись, через пару лет он умер. Никаких выплат не было у него тогда, в 1995 году. И, насколько я помню, их собирали в какую-то годовщину в городской столовой — НА ОБЕД (((ПОБЛАГОДАРИТЬ…

Веселят дебилы, которые не понимают, что это ХУДОЖЕСТВЕННОЕ кино.

А сам сериал гениален, без преувеличения, это лучшее, что создавала киноиндустрия за всю историю своего существования.

Сейчас как-то много стали писать и снимать про Чернобыль. Страшная ситуация с этой аварией. ещё страшнее, что «государственные мужи» скрывали от людей и саму ситуацию, и ее последствия.

Но, думаю, произойди сейчас что-то подобное, не дай Бог, всё было бы точно так же.

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Фильм хорош, но смотреть не смогла. Больно как-то внутри.

Спасибо за интервью! А сериал говно. Это фильм из разряда «вредное кино». Когда показывают чуть-чуть правды и обволакивают это толстым слоем неприкрытой лжи — это самая, что называется, пропаганда.

СССР давно нет, но его упорно буржуи продолжают поливать говном, так как боятся до сих пор. Что ж такое-то?

Ну и как-то узнавать, что случилось в моей стране, от третьих лиц, потенциального врага, — это равноценно прослушиванию мнений бабушек на лавочке. Жаль, что никогда не выделят деньги на то, чтобы снять у нас про гражданскую войну в США, про великую депрессию в США и т. д.

Есть документальные фильмы про Чернобыль, есть море документов, но это сложно для среднестатистического человека, поэтому нужно пропихнуть идею в виде вроде бы художественного фильма, но со скрытыми смыслами. Ну зато сейчас любители попкорн-блокбастеров знают, что у нас боролись с катастрофой, убеждая людей помогать в ликвидации словами, но при этом рядом стояли ребята с автоматами для пущей убедительности, и т. д.

Кто ехал добровольно на смерть?!

Никто! Ехали, не зная, куда и зачем!

Среди шахтеров, а они первые, с первых чисел мая приступили, — смертность 90+%!! Добровольно?! Нет! Не знали, что это смерть!

Кто еще добровольно ехал, балаболы?!

Сколько срочников 19-летних, которые вообще не понимали, что и зачем, сгнило в земле?!

Ликвидаторам — здоровья! Ушедшим — вечная память!