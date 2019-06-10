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На парковке у «Макси» в Туле мужчина устроил «лезгинку с автоматом»

На парковке у «Макси» в Туле мужчина устроил «лезгинку с автоматом»

Личность «танцора» на данный момент установлена. Ведется проверка.

Накануне в группе в Вконтакте «Тула Life» появилось видео, на котором мужчина разгуливает по парковке у «Макси» с предметом, похожим на автомат.

Сильное сходство предмета в руках мужчины с настоящим оружием в ролике «Лезгинка с автоматами в Туле!», вызвал шок и негатив у пользователи сети. Тем более, что свеж еще в памяти недавний инцидент в Пролетарском округе, в ходе которого группа лиц открыла стрельбу.

В полиции прокомментировали данный случай:

«Личность мужчины, находившегося около торгового центра Макси, установлена. Он зарегистрирован в Москве. В руках у мужчины был игрушечный автомат, используемый в страйкболе. Сейчас в полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:15 0
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