Тульские команды прошли в полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Фото: vk.com/oruzhejnaya_liga

Состоялся третий четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН. По итогам очередного тура в полуфинал прошли команды из Тулы «Самая любимая» и «Задняя парта», а также рязанский коллектив «По-братски». Они набрали 9,2, 8,2 и 7,7 баллов соответственно.

Также в полуфинальном этапе выступят тульские команды «КиС» и «Балдеж». Команды, не прошедшие в следующий этап, смогут получить путёвку в полуфинал, приняв участие в зрительском голосовании, которое начнётся 11 июня в официальной группе «Оружейной лиги» КВН «ВКонтакте».