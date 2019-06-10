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Тульские команды прошли в полуфинал «Оружейной лиги» КВН
Фото: vk.com/oruzhejnaya_liga

Тульские команды прошли в полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Вместе с туляками битву за главный приз продолжат представители Рязани.

Состоялся третий четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН. По итогам очередного тура в полуфинал прошли команды из Тулы «Самая любимая» и «Задняя парта», а также рязанский коллектив «По-братски». Они набрали 9,2, 8,2 и 7,7 баллов соответственно.

Также в полуфинальном этапе выступят тульские команды «КиС» и «Балдеж». Команды, не прошедшие в следующий этап, смогут получить путёвку в полуфинал, приняв участие в зрительском голосовании, которое начнётся 11 июня в официальной группе «Оружейной лиги» КВН «ВКонтакте».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 0
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