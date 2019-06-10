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Авария с колонной МЧС в Тульской области: движение по трассе «Дон» восстановлено
Фото и видео Сергея Старикова.

Авария с колонной МЧС в Тульской области: движение по трассе «Дон» восстановлено

Об этом сообщает корреспондент Myslo с места событий.

По состоянию на 12.30 открыта всего одна полоса, пробка на трассе М-4 еще не разъехалась. Но покореженные автомобили удалось оттащить на обочину, чтобы открыть движение в южном направлении.

Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД РФ по Тульской области Андрей Ярцев, на месте крупной аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей.

Подробности о ДТП здесь.

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Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 1
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 2
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 3
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 4
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 5
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 6
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 7
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 8
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 9
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 10
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 11
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 12
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 13
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 14
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 15
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 16
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 17
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 18
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 19
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 20
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 21
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 22
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 23
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 24
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