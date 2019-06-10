Авария с колонной МЧС в Тульской области: движение по трассе «Дон» восстановлено

Фото и видео Сергея Старикова.

Об этом сообщает корреспондент Myslo с места событий.

По состоянию на 12.30 открыта всего одна полоса, пробка на трассе М-4 еще не разъехалась. Но покореженные автомобили удалось оттащить на обочину, чтобы открыть движение в южном направлении.

Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД РФ по Тульской области Андрей Ярцев, на месте крупной аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей.

Подробности о ДТП здесь.