Фото и видео Сергея Старикова.
Авария с колонной МЧС в Тульской области: движение по трассе «Дон» восстановлено
Об этом сообщает корреспондент Myslo с места событий.
По состоянию на 12.30 открыта всего одна полоса, пробка на трассе М-4 еще не разъехалась. Но покореженные автомобили удалось оттащить на обочину, чтобы открыть движение в южном направлении.
Как сообщил Myslo руководитель пресс-службы УМВД РФ по Тульской области Андрей Ярцев, на месте крупной аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей.
Подробности о ДТП здесь.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место