Из-за ДТП с колонной МЧС в Тульской области полностью перекрыта трасса «Дон»: фоторепортаж

Фото и видео Сергея Старикова.

С помощью спецтехники сейчас растаскивают поврежденные автомобили, чтобы освободить движение.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, по состоянию на 12.00 движение по трассе М-4 «Дон» в районе 201-го километра в южном направлении полностью заблокировано. Всему виной крупная авария, которая произошла сегодня утром: грузовик протаранил колонну МЧС. Подробности здесь.

Сейчас спецтехника пытается растащить поврежденные в ДТП автомобили: это один гражданский грузовик, большегруз МЧС и два ведомственных же микроавтобуса Fiat.

Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии. На месте помощь была оказана еще троим.

Как сообщает Life, водитель фуры мог уснуть за рулем. Сам мужчина в ДТП не пострадал. Издание публикует список пострадавших сотрудников МЧС:

1. Прохоренко Сергей, 1990 года рождения.

2. Семёнов Андрей, 1997 года рождения.

3. Филимонов Леонид, 1996 года рождения.

4. Захарчук Дмитрий, 1990 года рождения.

5. Глоба Илья, 1953 года рождения.