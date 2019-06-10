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Из-за ДТП с колонной МЧС в Тульской области полностью перекрыта трасса «Дон»: фоторепортаж
Фото и видео Сергея Старикова.

Из-за ДТП с колонной МЧС в Тульской области полностью перекрыта трасса «Дон»: фоторепортаж

С помощью спецтехники сейчас растаскивают поврежденные автомобили, чтобы освободить движение.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, по состоянию на 12.00 движение по трассе М-4 «Дон» в районе 201-го километра в южном направлении полностью заблокировано. Всему виной крупная авария, которая произошла сегодня утром: грузовик протаранил колонну МЧС. Подробности здесь.

Сейчас спецтехника пытается растащить поврежденные в ДТП автомобили: это один гражданский грузовик, большегруз МЧС и два ведомственных же микроавтобуса Fiat.

Напомним, авария произошла 10 июня около 9.30. Колонна спасателей направлялись в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. В ДТП пострадали 5 спасателей. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии. На месте помощь была оказана еще троим.

Как сообщает Life, водитель фуры мог уснуть за рулем. Сам мужчина в ДТП не пострадал. Издание публикует список пострадавших сотрудников МЧС:

1. Прохоренко Сергей, 1990 года рождения.
2. Семёнов Андрей, 1997 года рождения.
3. Филимонов Леонид, 1996 года рождения.
4. Захарчук Дмитрий, 1990 года рождения.
5. Глоба Илья, 1953 года рождения.

 

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Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 1
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 2
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 3
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 4
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 5
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 6
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 7
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 8
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 9
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 10
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 11
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 12
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 13
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 14
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 15
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 16
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 17
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 18
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 19
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 20
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 21
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 22
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 23
Грузовик врезался в колонну МЧС, Фото: 24
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