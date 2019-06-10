В Тульской области выберут лучшего водителя такси

Тульский минтранс объявляет о начале регионального этапа II Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2019».

Конкурс проводится совместно с Ассоциацией автомобильных перевозчиков и легкового такси, УГИБДД УМВД России по Тульской области, представителями ряда автошкол.

Региональный этап конкурса пройдет в четыре тура. В первом туре участникам предстоит показать теоретические знания по правилам дорожного движения, на втором — показать профессиональное мастерство по скоростному маневрированию на легковом автомобиле такси на время.

Третий тур состоит из соревнования по плавности вождения на время.

В заключительном туре таксистов проверят на знание истории Тульской области и действующего в России законодательства о такси. Кроме того, конкурсантам предстоит продемонстрировать свои знания по основам устройства легкового автомобиля и его технического обслуживания, рассказать о принципах оказания первой помощи пострадавшим при ДТП и обеспечения безопасных условий осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Региональный этап конкурс пройдет в Туле 23 июня 2019 года. Заявки на участие принимаются до 17 июня по электронной почте: tula@taxilife.ru. Справки по телефону: (4872) 35-15-60.

Победитель регионального этапа конкурса примет участие в федеральном этапе, который пройдёт в октябре в Сочи.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно здесь.

Подробности про нововведения в области работы такси в Тульской области Myslo давал в специальном материале по ссылке.