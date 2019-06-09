Жуткое ДТП на пр. Ленина в Туле снял видеорегистратор

Фото и видео Сергея Старикова, vk.com/overhear.tula

На кадрах видно, что девушка действительно повернула в месте, где это запрещено делать

Вечером, 8 июня, на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле произошло серьезное ДТП. Ранее сообщалось, что по предварительным данным, следовавшая вниз по пр. Ленина водитель Hyundai Accent, 19-летняя девушка, повернула налево, хотя в данном месте установлен знак, который предписывает следовать либо прямо, либо поворачивать направо. В результате этого в нее влетел Mini Cooper, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

Размещенная в сети видеозапись подтвердила эту версию. На кадрах видно, что девушка действительно повернула в месте, где это запрещено делать.

Напомним, сила столкновения была такова, что искореженный Hyundai буквально взлетел на цветочную клумбу у дороги, а вторая машина по инерции проскочила около 20−30 метров, после чего развернулась в противоположном направлении.

В результате ДТП пострадали два человека из Mini Cooper и девушка, которая находилась за рулем Hyundai. К сожалению, полученные ей травмы были несовместимы с жизнью - медики оказались бессильны и она умерла в больнице

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.