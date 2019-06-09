Погода в Туле 10 июня: до +31, дождь с грозой и градом

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник ожидается переменная облачность и дождь с грозой (5 мм за сутки), местами – град.

Ветер переменный 4-9 м/с, при грозе – порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +13 до +18, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.