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Погода в Туле 10 июня: до +31, дождь с грозой и градом

Погода в Туле 10 июня: до +31, дождь с грозой и градом

Синоптики обещают сильный ветер, атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник ожидается переменная облачность и дождь с грозой (5 мм за сутки), местами – град.

Ветер переменный 4-9 м/с, при грозе – порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от  +13 до +18, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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