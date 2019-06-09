В Ленинском районе поймали похитителя велосипеда

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В дежурную часть ОП «Ленинский» обратилась 39-летняя жительница поселка Обидимо. Женщина заявила, что несколько дней назад кто-то вскрыл ее сарай и украл велосипед. Пострадавшая оценила свой ущерб в 13 тысяч рублей.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении мероприятий полицейские установили, что хищение совершил 32-летний местный житель. Похищенный велосипед был обнаружен и изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».