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В Ленинском районе поймали похитителя велосипеда
Фото dzr.city

В Ленинском районе поймали похитителя велосипеда

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОП «Ленинский» обратилась 39-летняя жительница поселка Обидимо. Женщина заявила, что несколько дней назад кто-то вскрыл ее сарай и украл велосипед. Пострадавшая оценила свой ущерб в 13 тысяч рублей.
 
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. При проведении мероприятий полицейские установили, что хищение совершил 32-летний местный житель. Похищенный велосипед был обнаружен и изъят», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 22:07 +2
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