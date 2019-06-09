Названы победители областного конкурса-фестиваля «Семья года»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В воскресенье, 9 июня в Алексине состоялся финал областного конкурса-фестиваля «Семья года». В этом году он проходил в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций».

Конкурс проводится в нашей области уже восьмой год. Его цель — укрепление семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе и улучшение демографической ситуации.

«Национальный проект „Демография“ ставит перед нами амбициозные задачи. В регионе внедряются различные меры поддержки семей. Такие конкурсы — также большое подспорье в нашей работе. Они напоминают людям, что семья — важнейший институт нашего общества, это тепло и радость совместной жизни», — цитирует министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова пресс-служба регионального правительства.

В фестивале-конкурсе участвовали 60 семей. Победителями стали:

«Сельская семья»

1 место — семья Черкасовых (Дубенский район)

2 место — семья Артамоновых (г. Алексин)

3 место — семья Калгановых (г. Новомосковск)

«Молодая семья»

1 место — семья Капишниковых (Кимовский район)

2 место — семья Артёменко-Кузьмич (г. Тула)

3 место — семья Рыбиных (Киреевский район)

«Семья — хранитель традиций»

1 место — семья Роговских (г. Алексин)

2 место — семья Генераловых (г. Тула)

3 место — семья Горюновых-Лаухиных (Куркинский район)

«Многодетная семья»

1 место — семья Васильевых (Узловский район)

2 место — семья Пановых (г. Тула)

3 место — семья Евдокимовых (г. Тула)

Гран-при областного конкурса — фестиваля «Семья года — 2019 получила семья Переломовых (г. Тула).

Участников, которые заняли первые места, номинируют на Всероссийский конкурс «Семья года».