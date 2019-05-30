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Туляк украл кегу с квасом

Туляк украл кегу с квасом

Подозреваемый задержан.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, ночью злоумышленник повредил окно выдачи товара торговой палатки, продающей квас. Пробравшись вовнутрь, он забрал кегу с напитком, а также насос и шланг.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника.

Им оказался 25-летний безработный житель Тулы. В полиции устанавливают все обстоятельства кражи.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:04 0
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