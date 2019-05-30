Туляк украл кегу с квасом
Подозреваемый задержан.
В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительным данным, ночью злоумышленник повредил окно выдачи товара торговой палатки, продающей квас. Пробравшись вовнутрь, он забрал кегу с напитком, а также насос и шланг.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника.
Им оказался 25-летний безработный житель Тулы. В полиции устанавливают все обстоятельства кражи.
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