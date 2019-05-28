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Жительница Новомосковска бросила своего ребенка в ТЦ «из-за работы»
Съемка пресс-службы ГУВД Москвы.

Жительница Новомосковска бросила своего ребенка в ТЦ «из-за работы»

Виктория Ш. в интервью журналистам объяснила свой поступок и прокомментировала информацию о том, что ее заподозрили в проституции.

Журналисты «Life» пообщались с женщиной, которая оставила своего 6-летнего сына в игровом зале московского ТЦ на Лобненской улице. Она признала, что «это ее оплошность», и буднично уточнила, что «такое в жизни бывает».
 
Как объяснила горе-мать, она иногда оставляет ребенка «по работе на час», а возникшая накануне ситуация является для нее стрессом.
 
Также Виктория Ш. прокомментировала информацию о том, что она якобы может зарабатывать проституцией. Отметим, столичные СМИ сообщают, что обнаружили фотографии и данные женщины на сайте, где размещены анкеты проституток. Из размещенной на этом сайте информации следует, что профиль был создан еще в 2016 году.
 
«Восприму на свой счет, потому что, наверное, есть какие-то определенные моменты. Пусть так считают. Значит, будем…» — расплывчато ответила мать ребенка.
 
Кроме того, Виктория заявила, что она якобы сама приехала за сыном и, пока находилась в машине на улице, попросила кого-то забрать его из игровой комнаты в ТЦ, но тут появилась полиция. Зачем вызвали стражей порядка, она не знает.
 
Мальчик сейчас в больнице, и забрать его можно будет только после сдачи всех необходимых анализов. По словам женщины, она и ее ребенок живут в Новомосковске.
 

 
Напомним, 26 мая вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина еще в 12.38 оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет, и ушла.
 
Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате администрация магазина предприняла попытку связаться с его матерью по телефону. В беседе женщина сказала, что отказывается забирать сына, и предложила сотрудникам игровой комнаты «оставить мальчика себе». На телефонные звонки женщина больше не отвечала. Вечером сотрудники торгового центра обратились в правоохранительные органы. Мальчик был передан медикам.
 
Сегодня, 27 мая, мать мальчика была задержана. Ее доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Столичный следственный комитет проводит проверку по данному факту. По результатам будет принято процессуальное решение.
 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова:
 
Анна Кузнецова

Анна Кузнецова

– Снова оставлен ребёнок, предположительно мамой. Недавно гражданка Украины оставила малышку Арину в одной из московских больниц. А теперь это торговый центр. Гражданство мамы устанавливается, как и все обстоятельства оставления шестилетнего мальчика в игровой зоне ТЦ.
Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. После выписки из больницы его передадут в учреждение соцзащиты.
 
– Мальчик, конечно, отвлекается во время игр, но тоскует и зовет маму. Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес, — цитируют Кузнецову РИА Новости.
 
– Саша сейчас в больнице и хочет к маме, но хочет ли мама к Саше? — говорит Анна Кузнецова. — Почему не решить этот вопрос законным путем? Есть возможность, например, оформить опеку на родственников. Но главный вопрос: неужели правда нет иного выхода или просто нет желания его искать?

Оперативники допросили мать, оставившую сына в торговом центре. Она никак не смогла объяснить свой поступок. На видеозаписи, сделанной оперативниками, сначала вовсе отрицала, что это ее сын, сваливая вину на какого-то мужчину, пыталась даже отшучиваться. Спрашивала, могут ли оперативники снять красивое порно…
 

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:25 +7
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