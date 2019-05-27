Брошенный матерью в московском ТЦ ребенок оказался из Тульской области

26 мая вечером в полицию поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенном на Лобненской улице, неизвестная женщина еще в 12.38 оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет, и ушла.

Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате, администрация магазина предприняла попытку связаться с его матерью по телефону. В беседе женщина сказала, что отказывается забирать сына и предложила сотрудникам игровой комнаты «оставить мальчика себе». На телефонные звонки женщина больше не отвечала. Вечером сотрудники торгового центра обратились в правоохранительные органы. Мальчик был передан медикам.

Сегодня, 27 мая, мать мальчика была задержана. Ее доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Столичный следственный комитет проводит проверку по данному факту. По результатам будет принято процессуальное решение.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что брошенный 6-летний мальчик — из Тульской области:

Анна Кузнецова - Снова оставлен ребёнок, предположительно мамой. Недавно гражданка Украины оставила малышку Арину в одной из московских больниц. А теперь — это Торговый центр. Гражданство мамы устанавливается как и все обстоятельства оставления шестилетнего мальчика в игровой зоне ТЦ.

Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. После выписки из больницы его передадут в учреждение соцзащиты.

- Мальчик, конечно, отвлекается во время игр. Но тоскует и зовет маму. Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес, — цитируют Кузнецову РИА Новости.

Жилищные условия ребенка, кем ему приходится оставившая его женщина, а также выполнение обязанностей по воспитанию его родителям проверят следователи совместно с органами опеки.