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В Туле на проспекте Ленина выявили зараженные липы
Фото из архива Myslo.

В Туле на проспекте Ленина выявили зараженные липы

Их заменят на саженцы липы с закрытой корневой системой.

В Туле в рамках инвентаризации зеленых насаждений на проспекте Ленина выявлены липы, зараженные тиростромозом (инфекционное усыхание). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Выявленные больные деревья заменят на саженцы липы с закрытой корневой системой. Работы стартуют сегодня, 28 мая. Зараженные деревья спилят, остатки корневой системы выкорчуют, засыплют плодородный грунт, а на место удаленного дерева высадят молодое.
 
Отметим, что контрольные мероприятия на центральных улицах Тулы проводят в рамках практики студенты Крапивенского лесхоз-техникума совместно со специалистами управления по благоустройству.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:46 +4
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