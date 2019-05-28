В Туле на проспекте Ленина выявили зараженные липы

Фото из архива Myslo.

Их заменят на саженцы липы с закрытой корневой системой.

В Туле в рамках инвентаризации зеленых насаждений на проспекте Ленина выявлены липы, зараженные тиростромозом (инфекционное усыхание). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выявленные больные деревья заменят на саженцы липы с закрытой корневой системой. Работы стартуют сегодня, 28 мая. Зараженные деревья спилят, остатки корневой системы выкорчуют, засыплют плодородный грунт, а на место удаленного дерева высадят молодое.

Отметим, что контрольные мероприятия на центральных улицах Тулы проводят в рамках практики студенты Крапивенского лесхоз-техникума совместно со специалистами управления по благоустройству.