Фото: bizbi.ru.
В Туле на набережной Дрейера нашли гранату
Она времен Великой Отечественной войны.
В Туле на набережной Дрейера обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, 27 мая боеприпас был обезврежен на Шипиловском карьере.
Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.
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