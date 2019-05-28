В Туле на набережной Дрейера нашли гранату

Фото: bizbi.ru.

В Туле на набережной Дрейера обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, 27 мая боеприпас был обезврежен на Шипиловском карьере.

Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.