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В Туле на набережной Дрейера нашли гранату
Фото: bizbi.ru.

В Туле на набережной Дрейера нашли гранату

Она времен Великой Отечественной войны.

В Туле на набережной Дрейера обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, 27 мая боеприпас был обезврежен на Шипиловском карьере.

Что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного — 112 и 101.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 +5
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