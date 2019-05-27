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В аварии на дороге «Тула – Новомосковск» пострадали два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии на дороге «Тула – Новомосковск» пострадали два человека

Происшествие случилось в Киреевском районе.

26 мая в 9.50 на 30-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» в Киреевском районе 71-летний водитель автомобиля Peugeot 307, по предварительной информации, врезался в попутный Renault Sandero. От удара «Рено» вылетел в кювет.

В аварии пострадали водитель Peugeot и четырехлетняя пассажирка Renault. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а девочку госпитализировали.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:46 +3
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