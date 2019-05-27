Тула готова к открытию купального сезона

Фото из архива Myslo.

Определено около 100 водоемов, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.

Купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. Об этом сегодня, 27 мая, в ходе еженедельного городского совещания сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

Определено около 100 водоемов, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.

В Туле к открытию подготовили восемь зон отдыха:

в Зареченском округе – зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

в Привокзальном – зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка);

в Пролетарском – зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);

в Советском – зона отдыха на среднем пруду в ЦПКиО им. П. П. Белоусова;

в Центральном – зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое), (муниципальная), зона отдыха реки Воронка, пляжи №1, 2.

Как сообщает городская администрация, все вышеперечисленные водоемы обследовали водолазы, проведены работы по очистке дна на глубине до двух метров, организовано проведение акарицидной и дератизационной обработки.

Территории пляжей обустроили: отсыпали песком, отремонтировали пляжные сооружения и др. Матросы-спасатели и водители маломерных судов прошли подготовку.

Все спасательные посты укомплектованы необходимым инвентарем и оборудованием.

В период с 28 мая по 31 мая, в соответствии с графиком, будет проведено техническое освидетельствование зон отдыха.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил управлению по административно-техническому надзору уделять особое внимание санитарному состоянию зон отдыха в течение купального сезона.

– Места летнего отдыха туляков должны быть под контролем всех служб в течение всего сезона. Там же, где купание запрещено, нужно организовать информирование населения и патрулирование. Также на территории всех зон отдыха должна быть обеспечена их доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, – подчеркнул Евгений Авилов.

Начальники главных управлений по территориальным округам отметили, что все зоны отдыха готовы к началу купального сезона.