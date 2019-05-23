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На Тулу вновь надвигается грозовой фронт
Фото из архива Myslo.

На Тулу вновь надвигается грозовой фронт

Будьте осторожны.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в регионе местами ожидаются грозы.

В регионе, как и во всем ЦФО, объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта:

  • держаться в стороне от воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций;
  • если появились признаки приближения грозы, лучше переждать ее в помещении. Не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор и другие электробытовые приборы. Очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, даже разряженный, он является магнитом для молний. Лучше всего во время грозы его выключить;
  • если гроза застала под открытым небом, например, в лесу, необходимо укрыться на участке с низкой порослью. Нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше находиться на расстоянии 30 метров от отдельного высокого дерева;
  • во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

Главное управление МЧС России по Тульской области предупреждает, что поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках могут привести к пожарам, как в лесах, так и в населенных пунктах, а благодаря ветреной погоде огонь может быстро распространяться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого количества сил и средств.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +3
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