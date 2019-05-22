Продлят ли «дачную амнистию»?

21 мая 2019 года Кадастровая палата по Тульской области в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости провела день открытых дверей по дачным вопросам.

На вопросы граждан в рамках Недели правовой помощи ответил президент Союза Тульской гильдии риелторов Алексей Сидоров, юристконсульт Тульской областной нотариальной палаты Нодар Верулидзе, государственный регистратор Управления Росреестра по Тульской области Владимир Попович и начальник отдела контроля и анализа деятельности Кадастровой палаты по Тульской области Олеся Синкевич.

Всего за получением консультаций обратилось 29 жителей Тульской области.

1. Волнующим вопросом остается вопрос о дачной амнистии — будет ли она продлена до 2022 года?

В настоящее время одобрен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности оформления прав в упрощенном порядке в отношении садовых домов и жилых домов, созданных на садовых и дачных земельных участках — без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции таких объектов, а также уведомлений об их окончании.

А также подготовлен законопроект по продлению сроков «дачной амнистии» и по расширению ее действия до 1 марта 2022 года в отношении жилых домов, строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года.

Таким образом, оформление прав на них должно осуществляться в упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется технический план. подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем.

2. Нужно ли платить налог за теплицы? Как избежать излишнего налогового начисления?

Действующий закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев.

Если садовод все-таки хочет поставить теплицу на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности, садовая теплица должна быть прочно связана с землей и ее перемещение должно быть невозможно без ущерба назначению.

Теплицы площадью менее 50 кв. м не облагаются налогом на имущество.

3. Как перевести садовый дом в жилой и как в нем прописаться?

С целью признания садового дома жилым домом необходимо обратиться в орган местного самоуправления, представив соответствующее заявление, правоустанавливающий документ на садовый дом или жилой дом, заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям надежности и безопасности. По результатам рассмотрения собственнику будет направлено решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо мотивированное решение об отказе в удовлетворении заявления.

Это позволит оформить прописку в доме, построенном на садовом участке, и больше не нужно доказывать в суде, что дом действительно жилой.