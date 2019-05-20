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Тульские полицейские нашли в автомобиле наркотики: водитель задержан
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские нашли в автомобиле наркотики: водитель задержан

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киреевском районе сотрудники УКОН областного УМВД с участием полицейских ДПС при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков на территории региона.

В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у подозреваемого  психотропное вещество — амфетамин массой 0,51 г. При проведении досмотра автомобиля «Киа», на котором передвигался мужчина, изъято 0,51 г мефедрона и 0,14 г амфетамина, весы, упаковочный материал.

В дальнейшем при проведении обыска в квартире по месту жительства задержанного изъяты вещества, похожие на амфетамин, мефедрон, зерна конопли и мака, а также электронные весы, упаковочный материал.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, мужчина задержан. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:47 +4
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