Тульские полицейские нашли в автомобиле наркотики: водитель задержан

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Киреевском районе сотрудники УКОН областного УМВД с участием полицейских ДПС при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков на территории региона.

В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у подозреваемого психотропное вещество — амфетамин массой 0,51 г. При проведении досмотра автомобиля «Киа», на котором передвигался мужчина, изъято 0,51 г мефедрона и 0,14 г амфетамина, весы, упаковочный материал.

В дальнейшем при проведении обыска в квартире по месту жительства задержанного изъяты вещества, похожие на амфетамин, мефедрон, зерна конопли и мака, а также электронные весы, упаковочный материал.