Корреспондент «Слободы» и Myslo Оксана Грудинина стала лауреатом конкурса ОНФ

Журналисты тульских СМИ вошли в число лауреатов V Всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость». В этом году свои работы подали 2,5 тысяч журналистов из 85 субъектов России, всего было рассмотрено более 6 тысяч материалов.

Газету «Слобода» и портал Myslo представила корреспондент Оксана Грудинина. Ее статья «В деревне под Тулой месяц нет воды: пенсионеры топят снег» признана одной из лучших.

- Каждый день к нам в редакцию поступают десятки обращений с просьбами о помощи. И иногда просто приходишь в ужас, когда видишь, в какие обстоятельства попали люди. Многие ситуации остаются в памяти надолго. И самое большое счастье для меня, когда после моей публикации проблема решается. Иногда на это требуется не один месяц, все это время герои материала находятся с нами на связи, делятся своими переживаниями, советуются, а потом звонят поделиться радостью от того, что все получилось! Это, наверное, и есть самый главный стимул для журналиста работать и развиваться, — говорит Оксана Грудинина.

Лауреатов конкурса пригласили на медиафорум ОНФ в Сочи. В течение нескольких дней для журналистов телевидения, печати, электронных СМИ, блогеров проходили различные дискуссии.

Так, на сессии «Медиаэтика в эпоху цифровой революции» своим мнением о переплетении этических норм с отраслевыми задачами журналистики поделились главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, а также депутаты и представители Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и Наталья Костенко.

На площадке медиафорума ОНФ также обсудили перспективы развития традиционных средств массовой информации и так называемых новых медиа — Instagram, Youtube, Telegram-каналов и другие. В дискуссии приняли участие автор Telegram-канала Леся Рябцева, член Центрального штаба ОНФ, писатель-публицист Захар Прилепин, блогер Instagram Татьяна Буцкая, управляющий партнер Агентства SNMG Денис Терехов, блогер Дмитрий Бердасов.

Главным событием медиафорума стало пленарное заседание «Правда и справедливость», в котором принял участие Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. Заседание проходило в новом формате: главе государства показывали репортажи региональных журналистов, отражающие наиболее актуальные проблемы страны.

Владимир Путин обратился к участникам форума:

- Я хочу вас поблагодарить за такой боевой внутренний настрой на совместную работу. Понятно, то, что вы делаете, — это, наверное, далеко не всем и не всегда нравится.

Он добавил, что и не нужно рассчитывать на всеобщее одобрение, гораздо важнее — удовлетворение результатом своей работы:

- Важно, чтобы вы сами чувствовали, что вы делаете правильное и нужное дело, чтобы вы сами были удовлетворены результатом своей работы и своей жизни. И чтобы понимали, что вы это делаете для людей, ради которых, по сути дела, вы избрали свою профессию. Спасибо вам большое!