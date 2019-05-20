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Пьяная жительница Узловой разбила шваброй автомобиль знакомого

Пьяная жительница Узловой разбила шваброй автомобиль знакомого

Владелец авто подал на дебоширку в суд.

Мировой судья судебного участка № 42 Узловского судебного района рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой 41-летней женщины, обвиняемой в ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Установлено, что вечером 1 ноября 2018 года женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры со своим знакомым она взяла из подъезда деревянную швабру и повредила его автомобиль: нанесла два удара по лобовому стеклу, один — по капоту, а также рукой по зеркалу заднего вида. Материальный ущерб составил 33 127 рублей 43 копейки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:08 +4
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