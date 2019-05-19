Между Тулой и Калугой запустят туристический ретропоезд

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РЖД разрабатывает новые маршруты движения туристических поездов на паровой тяге. Об этом пишет газета железнодорожников « Гудок ».

Специалисты отмечают, что популярность туристических поездов на паровой тяге растет. Так, в прошлом году количество таких поездов на сети выросло на 44%: было проведено 244 ретросостава, что на 72 больше, чем в 2017-м.



В этом году разрабатываются новые маршруты движения туристических поездов на паровой тяге. Среди них: Санкт-Петербург — Выборг — Маткаселькя, Калуга — Тула, Котлас — Великий Устюг, Иваново — Кинешма, Волгоград — Воронеж, Липецк — Волгоград, Екатеринбург — Нижний Тагил, Екатеринбург — Верхотурье, Екатеринбург — Алапаевск, Пермь — Левшино, Иркутск — Слюдянка, Владивосток — Садгород.

Кроме того, прорабатываются проекты по запуску пригородного движения на паровой тяге вокруг Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Пензы, Ельца и Воронежа.