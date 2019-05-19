Фото: gudok.ru.
Между Тулой и Калугой запустят туристический ретропоезд
Сейчас разрабатывается соответствующий маршрут.
РЖД разрабатывает новые маршруты движения туристических поездов на паровой тяге. Об этом пишет газета железнодорожников «Гудок».
Специалисты отмечают, что популярность туристических поездов на паровой тяге растет. Так, в прошлом году количество таких поездов на сети выросло на 44%: было проведено 244 ретросостава, что на 72 больше, чем в 2017-м.
В этом году разрабатываются новые маршруты движения туристических поездов на паровой тяге. Среди них: Санкт-Петербург — Выборг — Маткаселькя, Калуга — Тула, Котлас — Великий Устюг, Иваново — Кинешма, Волгоград — Воронеж, Липецк — Волгоград, Екатеринбург — Нижний Тагил, Екатеринбург — Верхотурье, Екатеринбург — Алапаевск, Пермь — Левшино, Иркутск — Слюдянка, Владивосток — Садгород.
Кроме того, прорабатываются проекты по запуску пригородного движения на паровой тяге вокруг Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Пензы, Ельца и Воронежа.
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