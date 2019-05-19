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Нападение собак на ребенка в Донском: возбуждено уголовное дело

Нападение собак на ребенка в Донском: возбуждено уголовное дело

Следователи допрашивают сотрудников администрации города.

Следственным отделом по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, днем 11 мая в мкр. Центральный в Донском на шестилетнюю девочку напали бродячие собаки, когда она гуляла во дворе. Ребенок получил телесные повреждения. Подробно Myslo об этом писал здесь.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи изъяли документацию, связанную с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

- В ходе расследования уголовного дела будет проверен объем выполненных работ по заключенным контрактам, исследуется финансовая документация, проводятся допросы потерпевших, а также сотрудников администрации города, предпринимаются необходимые меры по установлению ответственных должностных лиц, — рассказали в Следственном комитете.

Также по данному факту свою проверку завершила прокуратура. Выяснилось, что в настоящее время в Донском отлов безнадзорных животных не производится. После истечения предыдущего контракта администрация города новое соглашение на эти работы ни с кем не заключала.

Кроме того, в городской больнице отсутствует вакцина, которая применяется при профилактике бешенства.

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