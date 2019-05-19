Нападение собак на ребенка в Донском: возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, днем 11 мая в мкр. Центральный в Донском на шестилетнюю девочку напали бродячие собаки, когда она гуляла во дворе. Ребенок получил телесные повреждения. Подробно Myslo об этом писал здесь.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи изъяли документацию, связанную с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных.

- В ходе расследования уголовного дела будет проверен объем выполненных работ по заключенным контрактам, исследуется финансовая документация, проводятся допросы потерпевших, а также сотрудников администрации города, предпринимаются необходимые меры по установлению ответственных должностных лиц, — рассказали в Следственном комитете.

Также по данному факту свою проверку завершила прокуратура. Выяснилось, что в настоящее время в Донском отлов безнадзорных животных не производится. После истечения предыдущего контракта администрация города новое соглашение на эти работы ни с кем не заключала.

Кроме того, в городской больнице отсутствует вакцина, которая применяется при профилактике бешенства.