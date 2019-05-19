В Тулу приехали «Нежные бабы»

Фото Алексея Пирязева.

Видеоарт перформанс – конечно, не Рубенс с Айвазовским, но именно это и хорошо. Мастерство художника здесь представлено не кистью и красками, а иным способом видеть окружающий мир. Ведь наше современное ощущение жизни во многом уже связано с визуальным рядом и живыми картинками. Очень часто мы живем в мире иллюзий и виртуального общения. О чем, напоминает, например, работа Александры Митлянской «Фейсбук».

Про себя художница говорит так: «Я пришла к видеоарту из живописи, ненадолго задержавшись в фотографии». Ее Facebook – это собрание наших лиц в тот момент, когда мы уткнулись в свои гаджеты и общаемся в соцсетях. Здесь немножечко живописи и фотографический взгляд на современность. У кого-то при взгляде на экран телефона озабоченное выражение лица, у кого-то – огонь в глазах.

В общем, художница обращает внимание на то, что айфоны стали затмевать настоящее солнце.

Очень необычная работа арт-группы из Калининграда «Нежные бабы» называется «Грязь». Две девушки Александра Артамонова и Евгения Лаптева своеобразным образом рассказывают о немецких традициях той земли, на которой они выросли. В частности, обряде крестьянок Куршской косы перед свадьбой попрощаться с матерью-землей: одевшись в лучшее платье, вываляться в грязи. Выглядит необычно, креативно и с неким сексистским вызовом.

Работа «Парадиз» Романа Мокрова – маленький слепок жизни обитателя маленького подмосковного города. Роман и сам живет в таком городке – с лирично-производственным названием Электроугли. Вот и его герой наслаждается жизнью, загорая в таком месте, где живописные пейзажи и болотная топь в одном флаконе. В общем, некий символизм.

«Поисковик молитв» Насти Кузьминой – тоже некое отображение сегодняшней жизни, в которой по улицам ходят странные создания с распухшими от обилия электронной и бумажной информации головами. Однако проложить себе дорогу в незнакомом городе способен лишь тот, кто сохранил способность воспринимать реальное, живое ощущение жизни вокруг.

Небольшой клип женской арт-группы «Рой» «Сорные травы» представила одна из участниц – Антонина Горбенко. По ее словам, суть этой работы отображают строки поэта-философа Руми: «За пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. Я встречу тебя там». Вот и на картине «Сорные травы» девушки ранним утром с энтузиазмом вырубают в поле сорную траву. В представленной сцене можно увидеть самые разные символы. Например, даже политические: часто меры, принимаемые против того, что мы называем сором, бывают чересчур жесткими, затрагивая все окружающее. А вообще девушки больше видят в своей работе обычные наши житейские заботы, некую женскую идентичность. Ведь женщины очень часто взваливают на себя ношу, и с нескрываемым энтузиазмом, через усталость и тяжелый труд, выполняют работу, необходимость и конечную цель которой иногда даже не осознают.

– Каждая из нас в момент съемок переживала что-то свое, личное, – рассказывает Антонина. – У меня, например, были проблемы в личных отношениях. Для Варвары Гранковой это была феминистская работа, она считает себя феминисткой. Хотя многие наши участницы себя к ним не причисляют. В наших работах вообще нет сексуального подтекста. Но вот такая сумма взглядов позволяет создавать полноценные картины. Наша задача – чтобы зритель увидел и прочувствовал что-то свое.

Четко прописанного сценария в этой работе не было. Нашли в Подмосковье живописное поле, где съемки велись с раннего утра, как взошло солнце. Работали страстно, и по-настоящему, так что и устали в итоге, были и мозоли на руках, и ожоги от сорняков, которые выпалывали.

– Видеоарт для нас – одно из средств выражения взглядов на мир. Это не картина уже, а нечто большое, – считает участница арт-группы «Рой» Антонина Горбенко. – Ведь мы живем в такое время, когда развитие интернета позволяет получать больше информации от визуального созерцания, эмоций, звуков. Наше восприятие мира стало более объемным.

Еще одна работа, которую можно увидеть на выставке, – «Бал» Марины Фоменко: очень необычный визуальный ряд танцующих пожилых людей, наложенный на музыку Альфреда Шнитке.

– Я снимала все это в одном из московских парков, – рассказала художница, куратор представленного фестиваля Марина Фоменко, также приехавшая на открытие. – Это не совсем обычные люди, которых мы привыкли видеть в повседневной жизни. Они раскрепощены, они счастливы, как бы выплыли из другого времени. На самом деле они танцевали совсем под другую музыку – шлягеры девяностых годов, «Битлз», «Синатру». Но когда я наложила этот видеоряд на музыку «Гоголь-сюиты» получилось совсем другое настроение, дало целостность тому происходящему, которое мы видим.

Представленные работы – это некий поэтический взгляд современных художников на стыке между сном и реальностью. Она и называется соответствующе – «В этих снах наяву». Все произведения показывались на различных российских и международных фестивалях, выставлялись в крупнейших музеях, отмечены премиями. Видеоарт популярен во всем мире, но для Тулы сейчас специально сделали подборку произведений только российских видеохудожников. Чтобы мы хоть ненадолго выглянули из своих «Фейсбуков» и восхитились окружающим большим миром.

Время работы музея: вторник, среда, воскресенье – с 10.00 до 18.00; четверг, пятница, суббота – 10.00 до 20.00.