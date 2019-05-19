Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Пожар в Туле на ул. М. Горького: сотрудники МЧС спасли двух человек
Причина происшествия устанавливается.
18 мая в 15.31 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире девятиэтажки, расположенной в Туле на ул. М.Горького. Три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли через пять минут.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 15.49.
Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-11 были спасены два человека по лестничному маршу с применением спасательных устройств.
В результате происшествия в квартире выгорела комната размером 4×4 м по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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