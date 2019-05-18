В утреннем ДТП под Тулой пострадали три человека

Фото очевидца.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются.

ДТП в Туле на трассе М2 в районе Масловского водозабора произошло сегодня утром. Столкнулись «Лада Калина» и «Рено Дастер». От удара «Рено» улетел в кювет.

В результате аварии три человека пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются.