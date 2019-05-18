Театрализованное шествие, концерты и шоу света: В Туле стартовал туристический сезон

Фото: Алексей Пирязев.

Театрализованное шествие от Крестовоздвиженской площади будет проходить перед началом каждых летних выходных.

Вечером 17 мая в Тульской области дан официальный старт летнему туристическому сезону «Тула. Лето. Море впечатлений». В рамках открытия сезона на Казанской набережной прошли концерты, конкурсы и мастер-классы, спектакли и интерактивные игры, тематические ярмарки, стенд-ап-выступления и другие активности.

Праздничные мероприятия стартовали с пятничного уличного театрализованного шествия от Крестовоздвиженской площади. Теперь такие мероприятия будут проходить перед началом каждых летних выходных, сообщает пресс-служба правительства региона.

Церемония открытия туристического сезона состоялась на летней сцене Казанской набережной.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что по поручению Алексея Дюмина региональным комитетом по развитию туризма была подготовлена масштабная программа. Этим летом всех жителей региона ждут яркие, интересные фестивали. А каждые выходные на набережной будут проходить выступления уличных артистов, различные интерактивные площадки, театрализованные шествия.

Председатель комитета Тульской области по туризму Лариса Соломатина сообщила, что летний туристический сезон будет продолжаться до Дня города Тулы. Также она отметила, что

в рамках программы турсезона гостям города будут предложены тематические системы лояльности: в объектах туриндустрии (гостиницы, рестораны) туристы смогут получить бонусы, преференции, скидки.

Концертную программу на сцене продолжили выступления джаз-бэндов Digger Jazz Band, Red sparrow band, Позитив-бэнда «Джазоффрения». В завершение гости увидели шоу света «Стихия» и праздничный фейерверк.

Также в отделении Сбербанка открылся первый «Островок» для туриста. Теперь гости города могут получить консультации не только в туристско-информационных центрах области, но в региональных отделениях банка.

Подробности – на едином туристическом портале Тульской области visittula.com