17 тысяч подарков получили родители новорожденных в Тульской области

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Подарки вручают при обращении в органы ЗАГС за государственной регистрацией рождения одновременно со свидетельством о рождении.

16 мая председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова провела пресс-конференцию.

Руководитель ведомства сообщила, что по инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе уже второй год проходит акция «Подарок новорожденному». Подарки родителям новорожденных вручают одновременно со свидетельством о рождении.

В состав подарка входят предметы первой необходимости для новорожденного (одеяло, пеленки, чепчики, боди, комбинезоны легкие, салфетки влажные, крем, присыпка, подгузники).

С начала проведения акции выдано порядка 17 тысяч подарков.

По словам председателя комитета, государственную регистрацию актов гражданского состояния в регионе осуществляют 118 муниципальных служащих 26 муниципальных образований. Органы ЗАГС являются центрами регистрации и подтверждения личности в ЕСИА, оказывают государственные услуги с участием МФЦ.

В соответствии со Стратегией развития социальной сферы планомерно проводятся ремонты помещений органов ЗАГС региона. В настоящее время завершается 2-й этап ремонтных работ в отделе ЗАГС Кимовского района, открытие запланировано на июль. В 2019 году запланировано проведение 1-го этапа ремонтных работ в комитете ЗАГС АМО Щекинского района. В августе планируется переезд сектора ЗАГС Дубенского района в отреставрированное помещение усадьбы Мосоловых.

С 1 октября 2018 года государственная регистрация актов гражданского состояния в России осуществляется в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Сотрудники органов ЗАГС Тульской области уже составили около 30 тысяч записей актов в Едином государственном реестре. Запланирован перевод в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния, который должен быть завершен не позднее 31 декабря 2020 года. На 1 мая в регионе переведено в электронный вид более 2 миллионов 700 тысяч записей.

Татьяна Абросимова сообщила, что в 2018 году в области зарегистрирован 12501 акт о рождении. Из них первых детей — 41% (5073), вторых — 40% (4893), третьих — 14% (1695), четвертых и последующих -5% (696). В прошлом году в области родились 6374 (51,4%) мальчика и 6032 (48,6%) девочки. В 2018 году в регионе зарегистрированы 144 двойни (2017 — 114), за 4 месяца 2019 года — 26 двоен.

В рамках региональной программы по улучшению демографической ситуации в Тульской области органы ЗАГС обеспечили вручение памятного подарка для молодоженов «Летопись семьи», проведение торжественных мероприятий регистрации рождения — «Имянаречение» с вручением знака «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительного адреса родителям новорожденных. В регионе традиционно чествуют юбиляров семейной жизни. За 4 месяца поздравления приняли 108 пар юбиляров.

– При взаимодействии с Кризисным центром помощи женщинам организовано оказание психологической помощи парам, находящимся на грани развода, проводится работа с молодыми парами, решившими создать брачный союз, — сказала Татьяна Абросимова.