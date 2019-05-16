Фото УГИБДД по Тульской области.
В Алексинском районе фура протаранила микроавтобус
Обстоятельства происшествия выясняются.
15 мая в 11.25 на 5-м километре автодороги «Алексин – Першино» в Алексинском районе 31-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в «Фольксваген Транспортер».
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал 44-летний водитель «Фольксвагена». Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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