В Алексинском районе фура протаранила микроавтобус

15 мая в 11.25 на 5-м километре автодороги «Алексин – Першино» в Алексинском районе 31-летний водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в «Фольксваген Транспортер».

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал 44-летний водитель «Фольксвагена». Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.