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В Черепетском водохранилище в Тульской области массово погибла рыба
Фото и видео очевидца.

В Черепетском водохранилище в Тульской области массово погибла рыба

Об этом очевидцы сообщили в редакцию Myslo.

В редакцию обратился житель Суворовского района. По его словам, в эти минуты он находится возле Черепетского водохранилища.

Оба берега водохранилища усеяны погибшей рыбой. Берега — в пене и мусоре.

Что могло стать причиной массовой гибели рыбы, пока неизвестно. Местные жители пока только строят на этот счёт догадки.

Смотрите видео:

Myslo сообщил о ситуации в министерство природных ресурсов и экологии региона.

Галерея
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 1
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 2
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 3
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 4
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 5
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 6
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 7
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 8
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 9
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 10
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 11
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 12
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 13
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 14
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 15
В Черепетском водохранилище массово погибла рыба, Фото: 16
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:20 +3
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Тульская областьСуворовский район

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