В Черепетском водохранилище в Тульской области массово погибла рыба

Фото и видео очевидца.

Об этом очевидцы сообщили в редакцию Myslo.

В редакцию обратился житель Суворовского района. По его словам, в эти минуты он находится возле Черепетского водохранилища.

Оба берега водохранилища усеяны погибшей рыбой. Берега — в пене и мусоре.

Что могло стать причиной массовой гибели рыбы, пока неизвестно. Местные жители пока только строят на этот счёт догадки.

Смотрите видео:

Myslo сообщил о ситуации в министерство природных ресурсов и экологии региона.