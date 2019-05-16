Фото и видео очевидца.
В Черепетском водохранилище в Тульской области массово погибла рыба
Об этом очевидцы сообщили в редакцию Myslo.
В редакцию обратился житель Суворовского района. По его словам, в эти минуты он находится возле Черепетского водохранилища.
Оба берега водохранилища усеяны погибшей рыбой. Берега — в пене и мусоре.
Что могло стать причиной массовой гибели рыбы, пока неизвестно. Местные жители пока только строят на этот счёт догадки.
Смотрите видео:
Myslo сообщил о ситуации в министерство природных ресурсов и экологии региона.
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