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В Заокском районе легковушка влетела в машину дорожников
Фото из архива Myslo

В Заокском районе легковушка влетела в машину дорожников

На момент публикации новости известно об одном погибшем.

Утром 7 мая на 113-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, двигавшийся в южном направлении ВАЗ-2104 врезался в стоявшую на обочине ГАЗель дорожных рабочих.
 
«В результате происшествия погиб один из рабочих. По состоянию на 14-00 имеется информация о 4 пострадавших – водителе и пассажире ВАЗа и двух рабочих. Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление причин ДТП», – сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:21 +3
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Тульская областьЗаокский район

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