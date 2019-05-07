В Заокском районе легковушка влетела в машину дорожников

Фото из архива Myslo

Утром 7 мая на 113-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, двигавшийся в южном направлении ВАЗ-2104 врезался в стоявшую на обочине ГАЗель дорожных рабочих.

«В результате происшествия погиб один из рабочих. По состоянию на 14-00 имеется информация о 4 пострадавших – водителе и пассажире ВАЗа и двух рабочих. Полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление причин ДТП», – сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.