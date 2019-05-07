Роспотребнадзор наказал тульскую УК за полчища крыс на мусорной площадке

Кадр из видео.

Ранее Myslo писал о полчищах крыс, которые поселились на контейнерной площадке между домами №42 и 46 по улице Первомайской. По словам местных жителей, грызуны расположились с ними по соседству еще с зимы.

По факту публикации на Myslo специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области провели проверку в отношении ООО «Жилцентр», отвечающего за эту площадку.

– За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении. В адрес юридического лица подготовлено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, – сообщили в ведомстве.