Во время матча «Арсенал» – «Локомотив» задержаны семь футбольных фанатов

Фото Алексея Пирязева.

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом». Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

До начала матча сотрудниками полиции составлено 25 протоколов об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещённых местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. По всем протоколам приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности. Непосредственно во время футбольного матча 7 граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.

Кроме того, выявлены и задержаны 2 гражданина, в отношении которых ранее был установлен запрет на посещение официальных спортивных соревнований. На них составлены административные протоколы по ч.5 ст.20.25 КоАП РФ.

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При проведении спортивного мероприятия принятыми полицией мерами общественный порядок обеспечен в полном объёме.