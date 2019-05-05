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Во время матча «Арсенал» – «Локомотив» задержаны семь футбольных фанатов
Фото Алексея Пирязева.

Во время матча «Арсенал» – «Локомотив» задержаны семь футбольных фанатов

Они нарушили правила поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.

 Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом». Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. 

До начала матча сотрудниками полиции составлено 25 протоколов об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещённых местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. По всем протоколам приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности. Непосредственно во время футбольного матча 7 граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии. 

Кроме того, выявлены и задержаны 2 гражданина, в отношении которых ранее был установлен запрет на посещение официальных спортивных соревнований. На них составлены административные протоколы по ч.5 ст.20.25 КоАП РФ. 

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При проведении спортивного мероприятия принятыми полицией мерами общественный порядок обеспечен в полном объёме.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:04 +1
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