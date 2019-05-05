Туляк попался на краже свиной шейки из магазина

В дежурную часть отделения полиции «Косогорское» с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина сообщила, что утром из торгового зала принадлежащего ей магазина неизвестный мужчина открыто похитил два килограмма свиной шейки.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый 48-летний житель Щёкино. Он доставлен в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От задержанного мужчины получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.