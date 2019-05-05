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Туляк попался на краже свиной шейки из магазина

Туляк попался на краже свиной шейки из магазина

От задержанного мужчины получены признательные показания.

В дежурную часть отделения полиции «Косогорское» с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина сообщила, что утром из торгового зала принадлежащего ей магазина неизвестный мужчина открыто похитил два килограмма свиной шейки.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый 48-летний житель Щёкино. Он доставлен в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время  в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От задержанного мужчины получены признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:18 +6
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