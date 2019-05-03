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Погода в Туле 4 мая: небольшой дождь и ветер

Погода в Туле 4 мая: небольшой дождь и ветер

Синоптики прогнозируют атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в регионе ожидается облачность с прояснением. Ночью местами небольшой дождь. Днем небольшой местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм за сутки).

Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью от +4 до +9 С, днём от +12 до +17 С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

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