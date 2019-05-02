В Туле прошел блиц-турнир по шахматам

Фото Федерации шахмат Тульской области.

Лучшим стал Константин Новиков. Он набрал 8,5 очков из 11.

1 мая в Тульской шахматной гостиной состоялся первый из праздничных блиц-турниров, посвященных майским праздникам.

В турнире приняли участие сильнейшие шахматисты города, среди которых Артем Садовский, Илья Бирюков, Манвел Погосян, Александр Смирнов, Константин Новиков.

Первое место среди участников старше 65 лет досталось Александру Моисееву. Также лучшим стал Константин Новиков, набрав 8,5 очков из 11, на втором месте Александр Смирнов — 8 очков из 11.

Серия праздничных блиц-турниров продолжится и сегодня, 2 мая.