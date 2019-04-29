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Тульские полицейские задержали телефонного мошенника: видео

Тульские полицейские задержали телефонного мошенника: видео

Мужчина звонил жертвам и представлялся сотрудником службы безопасности банка.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве.

По предварительным данным, злоумышленник звонил своим жертвам и, представляясь сотрудником банка, сообщал, что банковская карта собеседника заблокирована из-за совершения покупки в интернет-магазине.

При этом он не уточнял, какой именно банк выпускал карту, не выяснял имя и фамилию ее владельца.

Преступник рассчитывал на эффект неожиданности, предполагая, что собеседник, услышав подобную информацию, не придаст значения деталям.

Жертвы мошенничества, понимая, что никаких покупок в названном интернет-магазине не совершали, называли звонившему реквизиты своих карт для разблокировки, не обращая внимания на тот факт, что банковским работникам запрещено запрашивать такие сведения.

Мошенник получал свободный доступ к чужой банковской карте, которая на самом деле никогда не блокировалась, и списывал с нее деньги.

– В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Тульской области удалось выяснить, что вероятный злоумышленник проживает в Самарской области, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В данный момент известно о причастности 37-летнего неработающего ранее судимого мужчины к двум фактам мошенничества в отношении жителей Тульской области. Не исключено, что он причастен и к другим подобным случаям.

Подозреваемый арестован. В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:18 +5
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