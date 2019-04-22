новости
новости
Регистрация
В Туле мужчина попал под винт мотодельтаплана
Фото предоставлено очевидцем.

В Туле мужчина попал под винт мотодельтаплана

ЧП произошло вечером 21 апреля.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером в минувшее воскресенье на аэродроме в Мясново произошел жуткий несчастный случай. По предварительной информации, мужчина, которому на вид около 30 лет, попал под винт мотодельтаплана.
 
Пострадавший получил травму головы и серьезное повреждение правой руки, повлекшее за собой ампутацию предплечья.
 

В СУ СК РФ по Тульской области и в региональной полиции сообщили, что на данный момент к ним не поступала информация об этом происшествии.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:36 +5
Другие статьи по темам
Событие
несчастный случайтравмаавиапроисшествие
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области Renault Logan насмерть сбил велосипедиста
В Тульской области Renault Logan насмерть сбил велосипедиста
Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по спорту глухих
Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по спорту глухих
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.