В Туле мужчина попал под винт мотодельтаплана

Фото предоставлено очевидцем.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером в минувшее воскресенье на аэродроме в Мясново произошел жуткий несчастный случай. По предварительной информации, мужчина, которому на вид около 30 лет, попал под винт мотодельтаплана.

Пострадавший получил травму головы и серьезное повреждение правой руки, повлекшее за собой ампутацию предплечья.

В СУ СК РФ по Тульской области и в региональной полиции сообщили, что на данный момент к ним не поступала информация об этом происшествии.