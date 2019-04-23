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Тулячка пожаловалась на сброс отходов в приток Упы

Тулячка пожаловалась на сброс отходов в приток Упы

По ее словам, водоем загрязняют промышленные предприятия.

Жительница деревни Помогалово Большой Тулы пожаловалась губернатору Алексею Дюмину на сброс отходов промышленных предприятий в приток реки Упы.

По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, ведомство провело проверку. По ее итогам были зафиксированы следы слива вещества, кроме того, на съезде с трассы М-2 «Крым» в районе пересечения с трассой «Тула — Калуга» обнаружили стихийную свалку. Отобранные пробы почвы и воды направлены на исследование.

В случае выявления загрязняющих веществ министерство возбудит дело об административном правонарушении.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что город окажет содействие в проведении работ по ликвидации несанкционированной свалки.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:23 +2
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