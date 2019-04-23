Тулячка пожаловалась на сброс отходов в приток Упы

Жительница деревни Помогалово Большой Тулы пожаловалась губернатору Алексею Дюмину на сброс отходов промышленных предприятий в приток реки Упы.

По словам министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, ведомство провело проверку. По ее итогам были зафиксированы следы слива вещества, кроме того, на съезде с трассы М-2 «Крым» в районе пересечения с трассой «Тула — Калуга» обнаружили стихийную свалку. Отобранные пробы почвы и воды направлены на исследование.

В случае выявления загрязняющих веществ министерство возбудит дело об административном правонарушении.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что город окажет содействие в проведении работ по ликвидации несанкционированной свалки.