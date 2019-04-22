Тульские спортсмены успешно выступили на первенстве России по спорту глухих

С 16 по 21 апреля в Пензе прошло первенство России по спорту глухих (плавание). В соревнованиях приняли участие спортсмены из 35 регионов. В составе сборной ЦФО выступили ребята из Тулы — Максим Ураев, Дмитрий Коняев, Егор Иклюшин, помогал им пловец из Смоленска. Отметим, что на прошлых соревнованиях спортсмены выполнили нормативы мастеров спорта.

Благодаря призовым местам юношей, а также успешному выступлению девушек команда Тульской области заняла третье место в командном зачете.

Спортсмены тренируются в ГУТО «Центр адаптивного спорта». Тренер-преподаватель — Сергей Юрьевич Ченский.